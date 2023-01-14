Süper lig ilk yarı ne zaman bitiyor? Süper Lig devre arsı var mı?

Spor Toto Süper Lig'in 18. Hafta maçlarının başlamasıyla birlikte, ligde ilk yarının ne zaman başlayacağı merak edildi. Futbolseverler lige ne zaman ara verileceğini sorguluyor. Pe ki, Süper lig ilk yarı ne zaman bitiyor? Süper Lig devre arsı var mı?