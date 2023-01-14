Süper lig ilk yarı ne zaman bitiyor? Süper Lig devre arsı var mı?
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Spor Toto Süper Lig'in 18. Hafta maçlarının başlamasıyla birlikte, ligde ilk yarının ne zaman başlayacağı merak edildi. Futbolseverler lige ne zaman ara verileceğini sorguluyor. Pe ki, Süper lig ilk yarı ne zaman bitiyor? Süper Lig devre arsı var mı?
TFF, Süper Lig'de ilk yarı arası olmayacağını bildirmişti. 2022 Dünya Kupası için verilen ara nedeniyle bu yıl ligde ilk yarı arası yapılmayacak. Peki, Süper lig ilk yarı ne zaman bitiyor? Süper Lig devre arsı var mı?
SÜPER LİG İLK YARI NE ZAMAN BİTİYOR?
TFF, Süper Lig'de ilk yarı arası olmayacağını bildirmişti. 2022 Dünya Kupası için verilen ara nedeniyle bu yıl ligde ilk yarı arası yapılmayacak.
Süper Lig 2. yarı maçları ara vermeden devam edecek.