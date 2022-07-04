2022-2023 sezonu kura çekimi ne zaman ve saat kaçta merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, fikstür çekimi bugün yapılacak. Süper Lig ilk maç ne zaman ve 2022-2023 yeni sezon hangi tarihte başlıyor, ne zaman bitiyor gündeme geliyor. Süper Lig ilk maç ne zaman? 2022-2023 yeni sezon hangi tarihte başlıyor, ne zaman bitiyor? Süper Lig derbi tarihleri! Detaylar haberimizdedir…

SÜPER LİG İLK MAÇ NE ZAMAN?

5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Sezonu taraftarı önünde açacak Fenerbahçe ise Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor ile mücadele edecek. Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında sezonun ilk maçına çıkarken Beşiktaş ise Kayserispor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.

Antalyaspor - Galatasaray

Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş- Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

2022-2023 SEZONUNUN İLK YARISINDA DERBİ HAFTALARI

4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray