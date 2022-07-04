Süper Lig ilk maç ne zaman? 2022-2023 yeni sezon hangi tarihte başlıyor, ne zaman bitiyor? Süper Lig derbi tarihleri!
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Süper Lig yeni sezonun fikstür bugün belli oluyor. 2022- 2023 yeni sezon ne zaman başlıyor ve hangi tarihte bitiyor sorusu gündeme geliyor. Peki, Süper Lig ilk maç ne zaman? 2022-2023 yeni sezon hangi tarihte başlıyor, ne zaman bitiyor?
2022-2023 sezonu kura çekimi ne zaman ve saat kaçta merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, fikstür çekimi bugün yapılacak. Süper Lig ilk maç ne zaman ve 2022-2023 yeni sezon hangi tarihte başlıyor, ne zaman bitiyor gündeme geliyor. Süper Lig ilk maç ne zaman? 2022-2023 yeni sezon hangi tarihte başlıyor, ne zaman bitiyor? Süper Lig derbi tarihleri! Detaylar haberimizdedir…
5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Sezonu taraftarı önünde açacak Fenerbahçe ise Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor ile mücadele edecek. Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında sezonun ilk maçına çıkarken Beşiktaş ise Kayserispor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.
- Antalyaspor - Galatasaray
- Fatih Karagümrük - Alanyaspor
- Beşiktaş- Kayserispor
- Sivasspor - Gaziantep FK
- Ankaragücü - Konyaspor
- Başakşehir - Kasımpaşa
- İstanbulspor - Trabzonspor
- Fenerbahçe - Ümraniyespor
- Giresunspor - Adana Demirspor
- 4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
- 8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
- 10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
- 13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
- 15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
- 18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray