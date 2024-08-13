Süper Lig ilk hafta nasıl bitti, ilk sırada hangi takım var? 2024 Süper Lig ilk hafta sonuçları ve puan durumu!
Süper Lig ilk hafta nasıl sonuçlandı, kim ilk sırada? 2024 Süper Lig ilk hafta sonuçları ve puan durumu ne? Futbol severlerin merakla beklediği Süper Lig heyecanı başladı. İlk haftayı bitiren Süper Lig'de puan durumu herkes tarafından merak ediliyor. Peki 2024 Süper Lig puan durumu ne?
Süper Lig ilk hafta nasıl bitti? 2024 Süper Lig ilk hafta galibi kim, ilk sırada hangi takım var? Süper Lig puan durumu son ve güncel hali araştırılan konulardan. 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk haftası sona erdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını kazandığı ilk haftada Trabzonspor berabere kaldı. Süper Lig son durum ile ilgili tüm detaylar haberimizde…
SÜPER LİG İLK HAFTA GALİBİ KİM?
2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu 9 Ağustos akşamı oynanan Galatasaray-Hatayspor maçıyla start aldı. Büyük heyecana sahne olan maçlar sona erdi ve puan durumu belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını kazandığı ilk haftada Trabzonspor sahadan 1 puanla ayrıldı. Rakibini 2 farklı skorla geçen siyah-beyazlılar, averajla liderlik koltuğunda oturdu.
Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;
Galatasaray 2-1 Hatayspor
Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor
Kasımpaşa 2-3 Konyaspor
Antalyaspor 0-0 Göztepe
Samsunspor 0-2 Beşiktaş
Trabzonspor 0-0 Sivasspor
Alanyaspor 1-1 Eyüpspor
Bodrumspor 0-1 Gaziantep FK
Rizespor 1-1 RAMS Başakşehir