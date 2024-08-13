Süper Lig ilk hafta nasıl bitti, ilk sırada hangi takım var? 2024 Süper Lig ilk hafta sonuçları ve puan durumu!

Süper Lig ilk hafta nasıl bitti? 2024 Süper Lig ilk hafta galibi kim, ilk sırada hangi takım var? Süper Lig puan durumu son ve güncel hali araştırılan konulardan. 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk haftası sona erdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını kazandığı ilk haftada Trabzonspor berabere kaldı. Süper Lig son durum ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

SÜPER LİG İLK HAFTA GALİBİ KİM?

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu 9 Ağustos akşamı oynanan Galatasaray-Hatayspor maçıyla start aldı. Büyük heyecana sahne olan maçlar sona erdi ve puan durumu belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını kazandığı ilk haftada Trabzonspor sahadan 1 puanla ayrıldı. Rakibini 2 farklı skorla geçen siyah-beyazlılar, averajla liderlik koltuğunda oturdu.

Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;

Galatasaray 2-1 Hatayspor

Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor

Kasımpaşa 2-3 Konyaspor

Antalyaspor 0-0 Göztepe

Samsunspor 0-2 Beşiktaş

Trabzonspor 0-0 Sivasspor

Alanyaspor 1-1 Eyüpspor

Bodrumspor 0-1 Gaziantep FK

Rizespor 1-1 RAMS Başakşehir