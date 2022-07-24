Süper Lig ilk hafta kimin maçları var 2022? Süper Lig yeni sezon ilk hafta hangi takım hangi takımla, ne zaman karşılaşacak?
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Süper Lig'in ilk hafta programı belli oldu. Buna göre Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı Ağustos'un ilk haftası Cuma günü, Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçı Cumartesi, Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçı ise Pazar günü oynanacak. Peki, Süper Lig ilk hafta kimin maçları var 2022? Süper Lig yeni sezon ilk hafta hangi takım hangi takımla, ne zaman karşılaşacak? İşte tüm program fikstürü...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftasının maç programını duyurdu. Buna göre, 2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacak. Peki, Süper Lig ilk hafta kimin maçları var 2022? Süper Lig yeni sezon ilk hafta hangi takım hangi takımla, ne zaman karşılaşacak? Trabzonspor'un maçı ne zaman olacak? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün?
SÜPER LİG FİKSTÜR BELLİ OLDU MU 2022?
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 1'inci ve 2'nci hafta maç programlarını açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftasının maç programını duyurdu. Buna göre, 2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacak. İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak.
SÜPER LİG İLK MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Sezonu taraftarı önünde açacak Fenerbahçe ise Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor ile mücadele edecek. Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında sezonun ilk maçına çıkarken Beşiktaş ise Kayserispor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.
SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN PROGRAMI
5 Ağustos Cuma
19:15 İstanbulspor - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor
6 Ağustos Cumartesi
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor
7 Ağustos Pazar
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor
19.15 Giresunspor - Adana Demirspor
21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
8 Ağustos Pazartesi
19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor
SÜPER LİG'DE 2'NCİ HAFTANIN PROGRAMI
12 Ağustos Cuma
21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor
13 Ağustos Cumartesi
19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor
21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe
14 Ağustos Pazar
19.15 Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK - Ankaragücü
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş
15 Ağustos Pazartesi
19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Galatasaray - Giresunspor