Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftasının maç programını duyurdu. Buna göre, 2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacak. Peki, Süper Lig ilk hafta kimin maçları var 2022? Süper Lig yeni sezon ilk hafta hangi takım hangi takımla, ne zaman karşılaşacak? Trabzonspor'un maçı ne zaman olacak? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün?

SÜPER LİG FİKSTÜR BELLİ OLDU MU 2022?

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 1'inci ve 2'nci hafta maç programlarını açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftasının maç programını duyurdu. Buna göre, 2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacak. İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak.

SÜPER LİG İLK MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Sezonu taraftarı önünde açacak Fenerbahçe ise Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor ile mücadele edecek. Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında sezonun ilk maçına çıkarken Beşiktaş ise Kayserispor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN PROGRAMI

5 Ağustos Cuma

19:15 İstanbulspor - Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor

6 Ağustos Cumartesi

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK

21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

7 Ağustos Pazar

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor

19.15 Giresunspor - Adana Demirspor

21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

8 Ağustos Pazartesi

19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor

SÜPER LİG'DE 2'NCİ HAFTANIN PROGRAMI

12 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor

13 Ağustos Cumartesi

19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor

21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor

21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe

14 Ağustos Pazar

19.15 Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor

19.15 Gaziantep FK - Ankaragücü

21.45 Alanyaspor - Beşiktaş

15 Ağustos Pazartesi

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Galatasaray - Giresunspor