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Süper lig gol kralı kim oldu?

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Süper lig gol kralı kim oldu?

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından sporseverler Süper Lig ile ilgili istatistikleri araştırmaya başladı. En çok merak edilen konularda biri de Süper lig gol kralı kim oldu, oldu. Peki, Süper lig gol kralı kim oldu?

Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-22 sezonunu ardından Süper lig gol kralı kim oldu, merak edildi. Peki, Süper lig gol kralı kim oldu? İşte, detaylar…

SÜPER LİG GOL KRALI KİM OLDU?

Süper lig gol kralı kim oldu?

Haberler.com - Gündem

Süper Lig, Gündem, Spor, Haberler

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