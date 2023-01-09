Süper Lig gol kralı kim? 2023 Süper Lig gol krallığı sıralaması
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Süper Lig'de Gol Kralı Kim Oldu? sorusu Futbolseverler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 18.Haftanın en kritik müsabakasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 net bir skor ile deviren Galatasaray liderliğini korurken ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4 çıkararak şampiyonluk iddiasını koruyan ekiplerden oldu.Peki,Süper ligde gol kralı kim? Süper ligde 18.hafta nasıl sonuçlandı? 2023 Süper Lig gol krallığı sıralaması! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Spor toto Süper ligde şampiyonluk yarışı nefes keserken. Ligde gol krallığı yarışında büyük heyecan 18. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından devam ediyor .Haftanın en kritik müsabakasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 net bir skor ile deviren Galatasaray liderliğini korurken ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4 çıkararak şampiyonlukiddiasını koruyan ekiplerdenoldu. Peki Süper ligde gol kralı kim? Süper ligde 18.hafta nasıl sonuçlandı? 2023 Süper Lig gol krallığı sıralaması! Detaylar haberimizde...
SÜPER LİGDE 18.HAFTA NASIL SONUÇLANDI?
7 Ocak Cumartesi
Atakaş Hatayspor 0-0 Antalyaspor
Beşiktaş A.Ş. 2-1 Kasımpaşa
8 Ocak Pazar
Fatih Karagümrük 3-3 Konyaspor
Mke Ankaragücü 2-1 Yukatel Kayserispor
Giresunspor 0-1 Ümraniyespor
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
9 Ocak Pazartesi
17:00 / Medipol Başakşehir - Adana Demirspor
20:00 / Alanyaspor - Trabzonspor
20:00 / İstanbulspor - Gaziantep Futbol Kulübü maçlarının ardından Süper ligde 18. hafta tamlayacak.
SÜPER LİG GOL KRALI KİM?
Spor Toto süper ligde şampiyonluk yarışı kıran kırana gecen müjdelerde devam ederken .Bu müsabakaların kahramnları arasında da gol krallığı yarışı sürmekte. İşte Süper ligde gol krallığı sıralaması...
- Enner Valencia 13 GOL
- Michy Batshuayi 11 GOL
- Haji Wright 10 GOL
- Fabio Borini 9 GOL
- Mbaye Diagne 9 GOL
- Bafetimbi Gomis 8 GOL
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023