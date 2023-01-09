Süper Lig gol kralı kim? 2023 Süper Lig gol krallığı sıralaması

Süper Lig'de Gol Kralı Kim Oldu? sorusu Futbolseverler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 18.Haftanın en kritik müsabakasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 net bir skor ile deviren Galatasaray liderliğini korurken ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4 çıkararak şampiyonluk iddiasını koruyan ekiplerden oldu.Peki,Süper ligde gol kralı kim? Süper ligde 18.hafta nasıl sonuçlandı? 2023 Süper Lig gol krallığı sıralaması! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...