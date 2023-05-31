Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı ve ligi şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluğun belli olmasıyla beraber lig hakkında detaylar araştırıldı, gol kralı merak edildi. Peki, Süper Lig gol kralı kim? 2022-23 en çok kim attı

Süper Lig gol kralı kim olduğu konusu Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası sporseverleri en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Süper Lig gol kralı kim? 2022-23 en çok kim attı (Valencia, Icardi, Diagne...)

SÜPER LİG GOL KRALI KİM?

36. hafta sonrası oluşan gol krallığı listesi: (Süper Lig 38. Haftada sona erecek)