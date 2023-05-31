Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Süper Lig gol kralı kim? 2022-23 en çok kim attı (Valencia, Icardi, Diagne...)

Süper Lig gol kralı kim? 2022-23 en çok kim attı (Valencia, Icardi, Diagne...)

Gündem Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı ve ligi şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluğun belli olmasıyla beraber lig hakkında detaylar araştırıldı, gol kralı merak edildi. Peki, Süper Lig gol kralı kim? 2022-23 en çok kim attı

Süper Lig gol kralı kim olduğu konusu Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası sporseverleri en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Süper Lig gol kralı kim? 2022-23 en çok kim attı (Valencia, Icardi, Diagne...)

SÜPER LİG GOL KRALI KİM?

36. hafta sonrası oluşan gol krallığı listesi: (Süper Lig 38. Haftada sona erecek)

Süper Lig gol kralı kim? 2022-23 en çok kim attı (Valencia, Icardi, Diagne...)

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title