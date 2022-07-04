Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, fikstür çekimi bugün yapılacak. 022-2023 sezonu kura çekimi ne zaman ve saat kaçta merak ediliyor. Süper Lig fikstür ne zaman çekiliyor? 2022-2023 sezonu kura çekimi ne zaman? Süper Lig fikstür belli oldu mu?

SÜPER LİG FİKSTÜR NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılıyor. Süper Lig bu sezon ilk kez Dünya Kupası nedeniyle araya gidecek. 21 Kasım - 18 Aralık 2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

SÜPER LİG FİKSTÜR BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'de açıklanacak fikstür de ilk kez savaş ve olağandışı durumlar dışında ara verilecek. Dünya Kupası takvimine göre fikstürde o tarihler arasında karşılaşmalar oynanmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı.

2022-2023 SEZONU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bu sezon 8 İstanbul takımının mücadele edeceği Süper Lig'de yer alacak tüm takımlar şöyle; Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Giresunspor, Hatayspor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Sivasspoor, Trabzonspor, Ümraniyespor

2022-2023 Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi bugün yapılacak. Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.