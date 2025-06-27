Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF açıkladı!

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF açıkladı!
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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025-2026 sezonu için geri sayım devam ederken, futbolseverler ve kulüpler yeni sezonun maç programını merakla bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saatini resmi olarak açıkladı.

2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonuna dair ilk büyük adım olan bu çekim, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak. Ayrıca fikstür çekiminin yayıncı kuruluş beIN SPORTS ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF açıkladı!

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Etkinlik, Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF açıkladı!

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yayın hakları beIN SPORTS'a ait olan Süper Lig fikstür çekiminin, bu yıl şifresiz yayınlanacağı belirtiliyor. Böylece futbolseverler, Süper Lig fikstür çekimini canlı ve ücretsiz olarak takip edebilecekler.

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF açıkladı!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak.

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