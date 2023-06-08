Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Bodrumspor, Göztepe ve Sakaryaspor'u mağlup ederek finale yükseldi. Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası Bodrumspor ile Pendikspor arasında Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. Arama motorlarında ise Süper Lig'e yükselme final maçı ne zaman? Spor Toto 1. Lig maçı ne zaman oynanacak? Bodrumspor maçı ne zaman, hangi kanalda? soruları aratıldı.

Süper Lig'e yükselme final maçı ne zaman? Spor Toto 1. Lig maçı ne zaman oynanacak? Bodrumspor maçı ne zaman, hangi kanalda? soruları gündemde yer alıyor. Bodrumspor ile Pendikspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakasının, Akhisar Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı. Futbolseverler ise karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki, Süper Lig'e yükselme final maçı ne zaman? Spor Toto 1. Lig maçı ne zaman oynanacak? Bodrumspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

SÜPER LİG'E YÜKSELME FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki Spor Toto 1. Lig play-off final maçı Manisa'da oynanacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Pendikspor Futbol A.Ş. ile Bodrumspor A.Ş. arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto 1. Lig Play-Off çeyrek final müsabakasında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Bodrumspor, çeyrek finalin diğer ayağında Sakaryaspor'u 1-0 ile geçen Eyüpspor ile yarı finalde karşılaştı. Yarı finalin İstanbul'da oynanan ilk maçını Eyüpspor 1-0 kazandı. Bodrum'da oynanan rövanş maçında yeşil beyazlılar son dakikalarda bulduğu gollerle müsabakayı 2-0 kazanıp finale yükseldi.

BODRUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği Pendikspor ile Bodrumspor maçı TRT Spor ve BeIN Sports ekranlarında yayınlanacak.