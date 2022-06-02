Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri 2022? Yeni sezonda Süper Lig'e çıkan takımlar kimlerdir? İstanbulspor Süper Lig'e mi çıktı? - Haberler

Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e çıkan son takım oldu. Peki, Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri 2022? Yeni sezonda Süper Lig'e çıkan takımlar kimlerdir?

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde İstanbulspor ile Bandırmaspor, Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelenin kazananı İstanbulspor oldu. Buna göre İstanbulspor Süper Lig'e çıkan son takım oldu.

Buna göre Süper Lig'e yükselen takımlar şu şekilde:

- Ümraniyespor

- Ankaragücü

- İstanbulspor

Bu 3 takım Süper Lig'e çıkmıştır. 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de bu 3 takımı da izleyeceğiz.

İSTANBULSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, 17 yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e döndü. Süper Lig'e çıkan diğer iki takım ise Ankaragücü ve Ümraniyespor olmuştu.

Sarı-siyahlılara Süper Lig biletini getiren golleri 33'te ve 45+9'da penaltıdan İbrahim Yılmaz kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü ise 45+3'te penaltıdan Philippe Paulin Keny attı.

SÜPER LİG'DE TOPLAM KAÇ İSTANBUL TAKIMI VAR?

İstanbulspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Karagümrük, Kasımpaşa, Başakşehir ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'de mücadele edecek 8. takım oldu.

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