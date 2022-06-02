Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri 2022? Yeni sezonda Süper Lig'e çıkan takımlar kimlerdir? İstanbulspor Süper Lig'e mi çıktı? - Haberler

Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri 2022? Yeni sezonda Süper Lig'e çıkan takımlar kimlerdir? İstanbulspor Süper Lig'e mi çıktı?
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Bugün oynanan play off final mücadelesinin ardından Süper lige yükselen tüm takımlar belli olmuş oldu. Peki, Süper Lig'e çıkan takımlar hangileri? Hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi? Gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak takımlar hangileri? 2022-2023 sezonu Süper Lig'de hangi takımlar olacak? Süper Lig'e yükselen takımların isimleri haberimizde...
Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e çıkan son takım oldu. Peki, Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri 2022? Yeni sezonda Süper Lig'e çıkan takımlar kimlerdir?
Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde İstanbulspor ile Bandırmaspor, Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelenin kazananı İstanbulspor oldu. Buna göre İstanbulspor Süper Lig'e çıkan son takım oldu.
Buna göre Süper Lig'e yükselen takımlar şu şekilde:
- - Ümraniyespor
- - Ankaragücü
- - İstanbulspor
Bu 3 takım Süper Lig'e çıkmıştır. 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de bu 3 takımı da izleyeceğiz.
Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, 17 yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e döndü. Süper Lig'e çıkan diğer iki takım ise Ankaragücü ve Ümraniyespor olmuştu.
Sarı-siyahlılara Süper Lig biletini getiren golleri 33'te ve 45+9'da penaltıdan İbrahim Yılmaz kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü ise 45+3'te penaltıdan Philippe Paulin Keny attı.
İstanbulspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Karagümrük, Kasımpaşa, Başakşehir ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'de mücadele edecek 8. takım oldu.