SÜPER LİG'E YENİ KURALLAR GELDİ! TFF Süper Lig değişen kurallar neler?

'Sıfır Tolerans' başlığıyla başlayan sunumda bazı kurallar güncellenirken bazı kurallarda yeni getirildi. Yeni gelen kurallar taraftarından teknik direktörüne yeşil sahadaki herkesi ilgilendirecek. Peki nedir bu kurallar? TFF Süper Lig değişen kurallar neler? İşte detaylar…

TFF SÜPER LİG DEĞİŞEN KURALLAR NELER?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda MHK eğitimcileri Hugh Dallas ve Tarık Ongun oyun kuralları hakkında bilgiler verdi.

TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, karşılaşmalarda hakemlere ve rakip teknik alana yönelik agresif davranışlara izin vermeyeceklerini kaydederek, "Teknik alandaki yetkililerin davranışlarına karşın son derece duruş sergileyeceğiz. Bu konuda kararlı şekilde saygısızlık, gösteren, aşırı agresif tutum sergileyen, aşağılayıcı, rahatsız edici tutumda müsabakanın hakemlerine bu şekilde davranış kişiler kesinlikle ihraç edilecek. Rakip takımın teknik alanına giriyorsa, yine aynı şekilde ihraç edilecek. Teknik alandaki kişiler kesinlikle sorumlu davranış sergilemeliler. Bu bağlamda kesinlikle sıfır tolerans sergileyeceğiz. Hakemlerimiz güçlü, yılmaz, tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecekler" diye konuştu.

SÜPER LİG'E GELEN YENİ KURALLAR 2023-2024