Süper Lig'e çıkan takımlar 2023! Süper Lig'e hangi takımlar çıktı? İşte Süper Lig'e yükselen takımlar!

Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig Play-off final maçının da sonuçlanmasının ardından Süper Lig'e yükselen 3 takım belli olmuş oldu. Peki Süper Lig'e hangi takımlar çıktı? Süper Lig'e çıkan takımlar merak ediliyor. İşte Süper Lig'e yükselen takımlar!

Süper Lig'e çıkan takımlar 2023! Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig Play-off final maçının da sonuçlanmasının ardından Süper Lig'e yükselen 3 takım belli olmuş oldu. Peki Süper Lig'e hangi takımlar çıktı? Süper Lig'e çıkan takımlar merak ediliyor. İşte Süper Lig'e yükselen takımlar haberimizde...

SÜPER LİG'E ÇIKAN TAKIMLAR

Samsunspor

Çaykur Rizespor

Pendikspor

Süper Lig'e yükselen takımlar Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Pendikspor oldu. Bu takımlar gelecek sezon yani 2023-24 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecekler.