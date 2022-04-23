Süper Lig'den 1. lige küme düşen takımlar hangileri? TFF 1. Lig'e düşen takımlar hangileri? 2022 Süper Lig küme düşen takımların isimleri neler?

Spor Toto Süper Ligde küme düşen takımların tamamı henüz belli olmadı. Şuana kadar netleşen 2 takım mevcut. Peki, Süper Lig'de küme düşen takımlar hangileri? TFF 1. Lig'e düşen takımlar hangileri? 2022 Süper Lig küme düşen takımların isimleri neler?

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİLERİDİR?

Süper Lig küme düşen takımlar şu şekilde:

- Yeni Malatyaspor

- Göztepe

Süper Lig'den küme düşen 3. takım henüz belli olmadı. Küme düşen ilk 2 takım Yeni Malatyaspor ve Göztepe oldu.

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar henüz netleşmedi . Şuanda TFF 1. Lig'de ilk 3 sırada olan takımlar şöyle:

- Ankaragücü : 63 puanla 1. sırada

- Ümraniyespor : 60 puanla 2. sırada

- Bandırmaspor : 55 puanla 3. sırada

Şuanda TFF 1. ligde ilk 3 sırada bu takımlar yer alıyor. Henüz Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak belli olmadı, kesinleşmedi.

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