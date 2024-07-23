Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarıyla ilgili değişiklikler yaptı. TFF Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Trendyol Süper Lig'de kulüplerin A Takım kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecekleri, maç kadrolarında ise 12 yabancı futbolcunun yer alabileceği kararı alındı. Süper Lig'de yabancı futbolcu kuralında değişiklik yapıldı mı? TFF yabancı futbolcu kuralını değiştirdi mi?

TFF YABANCI FUTBOLCU KURALINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI MI?

Trendyol Süper Lig'de, A Takım listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 sezonunda uygulanan futbolcu uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı.