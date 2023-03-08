Süper Lig'de play-off sistemi yapılacak mı? Süper ligde play - off sistemi nasıl işliyor?

Türkiye'yi derinden etkileyen depremler dolayısıyla Süper Lig'de Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilmişti. Ligin devamı ile ilgili olarak play-off sistemi iddiaları futbol dünyasına damgasını vurmuştu bir süredir gündemdeki konu hakkında dikkat çeken açıklama TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi den geldi. Peki, Süper Lig'de şampiyonu play-off mu belirleyecek? Süper ligde play -off sistemi nasıl işliyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Süper Lig'de Play-Off oynanabilir" fikriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Futbol dünyasında yaşanan bu gelişmenin ardından Futbolseverler Süper ligde play -off müsabakalarının oynanıp oynanmayacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig'de şampiyonu play-off mu belirleyecek? Süper ligde play -off sistemi nasıl işliyor? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG DE PLAY -OFF MAÇLARI OLACAK MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, son günlerde gündeme gelen Süper Lig şampiyonunun play-off ile belirlenmesi hakkında konuştu. Play-off'un olmayacağını belirten Ekşi, "Play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı. Buna göre Süper lig de bu sezon başladığı gibi bitecek .Play-off maçları oynanmayacak.

SÜPER LİGDE PLAY - OF SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto Süper Lig'de Play-Off Sisteminin değiştirilmesine karar vermişti. Sezon sonunda ligi ilk dört sırada bitiren takımların aralarında çift maç eleme üslü ligin Şampiyonunun beleneceğiPlay-Off müsabakalarına çıkıyor.Play-Off Sistemi şu şekilde uygulanıyor:

- Ligi ilk dört sırada bitiren takımlar Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanır.

- Ligi 4. sırada bitiren takım ile 1. sırada bitiren takım, 3. sırada bitiren takım ile ise 2. sırada bitiren takım eşleşir. Müsabakalar, 1 ve 2. takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanır.

- Bu müsabakaları kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşırlar ve bu müsabakalar sonucunda kazanan takım ikinci finalist olarak Play-Off Finaline yükselir.

- Play-Off Finali tarafsız sahada tek maç eleme usulünü göre oynanır. Kazanan takım Spor Toto Süper Lig Şampiyonu olur.