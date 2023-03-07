Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca deprem felaketinden sonra ligden çekilen Gaziantep ve Hatayspor ile karşılaşacak rakiplere puan verilmemesi gerektiğini belirtirken, "Bu maçlar yok sayılmalı. Daha sonra Süper Lig'in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir play-off oynamalı. Bu seçeneğin uygulanabilirliğiyle ilgili herhangi bir fikrim yok." dedi. Peki, Süper Lig'de Play Off mu oynanacak? Şmpiyonluk Play Off'la mı belirlenecek?

SÜPER LİG'DE PLAY OFF MU OYNANACAK?

Play-off sisteminin getirilmesini öneren Portekizli hoca, "Daha sonra Süper Lig'in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir play-off oynamalı. Bu seçeneğin uygulanabilirliğiyle ilgili herhangi bir fikrim yok." ifadelerini kullandı.