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Süper Lig'de lider kim? Süper Lig'de 6. hafta puan durumu? Süper Lig (GÜNCEL) puan durumu!

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Süper Lig'de lider kim? Süper Lig'de 6. hafta puan durumu? Süper Lig (GÜNCEL) puan durumu!

Süper Lig'de lider kim? Süper Lig'de 6. hafta mücadelelerinin ardından güncel puan durumu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta maçlarının ardından Lig'de kimin lider olduğu araştırılmakta. Peki, Süper Lig'de lider kim? Süper Lig'de 6. hafta puan durumu? Süper Lig birinci kim? Süper Lig'de 1. hangi takım? İşte Süper Lig (GÜNCEL) puan durumu!

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta maçlarının ardından futbolseverler tarafından kimin lider olduğu araştırılmakta. Futbolseverler güncel puan durumuyla ilgili internette en çok Süper Lig'de lider kim? Süper Lig'de 6. hafta puan durumu? Süper Lig (GÜNCEL) puan durumu! Süper Lig birinci kim? Süper Lig'de 1. hangi takım? soruları araştırılıyor. Güncel Puan durumu ile ilgili detaylar haberimizde

SÜPER LİG'DE LİDER KİM?

Süper Lig'de 6. hafta itibarıyla Konyaspor lider durumda.

Süper Lig'de lider kim? Süper Lig'de 6. hafta puan durumu? Süper Lig (GÜNCEL) puan durumu!

GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig

TakımOGBMAYAvP
1 Konyaspor 642070714
2 Beşiktaş 5410147713
3 Galatasaray 641174313
4 Gaziantep FK 6321117411
5 Fenerbahçe 5311156910
6 Başakşehir 431080810
7 Adana Demirspor 5311107310
8 Trabzonspor 531165110
9 Kayserispor 63035509
10 Alanyaspor 6222101008
11 Giresunspor 621358-37
12 Antalyaspor 6204811-36
13 Kasımpaşa 6204514-96
14 Karagümrük 5122810-25
15 Sivasspor 604249-54
16 İstanbulspor 511328-64
17 Ümraniye 602448-42
18 Hatayspor 501426-41
19 Ankaragücü 5014410-61
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