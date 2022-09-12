Süper Lig'de lider kim? Süper Lig'de 6. hafta puan durumu? Süper Lig (GÜNCEL) puan durumu!

Süper Lig'de lider kim? Süper Lig'de 6. hafta mücadelelerinin ardından güncel puan durumu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta maçlarının ardından Lig'de kimin lider olduğu araştırılmakta. Peki, Süper Lig'de lider kim? Süper Lig'de 6. hafta puan durumu? Süper Lig birinci kim? Süper Lig'de 1. hangi takım? İşte Süper Lig (GÜNCEL) puan durumu!

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SÜPER LİG'DE LİDER KİM?

Süper Lig'de 6. hafta itibarıyla Konyaspor lider durumda.

GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig