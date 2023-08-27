Ne olduysa ilk yarı oldu! Kayserispor, Samsunspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Anthony Uzodimma ve 38. dakikada Mame Thiam attı. Samsunspor'un tek golünü ise 21. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.