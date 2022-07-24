Süper Lig'de kaç takım var? 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de toplam kaç takım olacak? 18 mi 19 mu 20 mi 21 mi?

Süper Lig'de yeni sezonda ligde toplam kaç takım yer alacak merak edilen konular arasında geliyor. Peki, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de toplam kaç takım olacak? 18 mi 20 mi?

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Sezonu taraftarı önünde açacak Fenerbahçe ise Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor ile mücadele edecek. Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında sezonun ilk maçına çıkarken Beşiktaş ise Kayserispor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZONDA KAÇ TAKIM OLACAK 2022-2023?

2022-2023 Süper Lig yeni sezonunda 19 takım yer alacaktır.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"2021 - 2022 Sezonunda 20 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19 takım, 2023 - 2024 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır."

YENİ SEZON SÜPER LİG TAKIMLARI