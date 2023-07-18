Süper Lig'de ilk hafta maç programı! Süper Lig'de ilk maçlar ne zaman, kimlerle oynanacak?

Futbol severlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı. 11 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 19 Mayıs'ta bitecek. Sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta biterken, ikinci yarı 5 Ocak'ta başlayacak. Süper Lig'de ilk maçlar ne zaman, kimlerle oynanacak merak ediliyordu. İşte Süper Lig'de ilk hafta maç programı!

Süper Lig'de ilk hafta maç programı! Futbol severlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı. 11 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 19 Mayıs'ta bitecek. Sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta biterken, ikinci yarı 5 Ocak'ta başlayacak. Süper Lig'de ilk maçlar ne zaman, kimlerle oynanacak merak ediliyordu. İşte Süper Lig'de ilk hafta maç programı haberimizde...

SÜPER LİG İLK HAFTA MAÇ TAKVİMİ

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü çekildi. İlk haftada Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe ise sahasında mücadele edecek. Ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

Süper Lig'de ilk hafta;

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Hatayspor

Kasımpaşa-Ankaragücü

Alanyaspor-Başakşehir

Adana Demirspor-Rizespor

Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Sivasspor-Samsunspor

Konyaspor-İstanbulspor