Süper Lig'de ilk hafta maç programı! Süper Lig'de ilk maçlar ne zaman, kimlerle oynanacak?
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Futbol severlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı. 11 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 19 Mayıs'ta bitecek. Sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta biterken, ikinci yarı 5 Ocak'ta başlayacak. Süper Lig'de ilk maçlar ne zaman, kimlerle oynanacak merak ediliyordu. İşte Süper Lig'de ilk hafta maç programı!
Süper Lig'de ilk hafta maç programı! Futbol severlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı. 11 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 19 Mayıs'ta bitecek. Sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta biterken, ikinci yarı 5 Ocak'ta başlayacak. Süper Lig'de ilk maçlar ne zaman, kimlerle oynanacak merak ediliyordu. İşte Süper Lig'de ilk hafta maç programı haberimizde...
SÜPER LİG İLK HAFTA MAÇ TAKVİMİ
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü çekildi. İlk haftada Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe ise sahasında mücadele edecek. Ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.
Süper Lig'de ilk hafta;
Kayserispor-Galatasaray
Pendikspor-Hatayspor
Kasımpaşa-Ankaragücü
Alanyaspor-Başakşehir
Adana Demirspor-Rizespor
Karagümrük-Beşiktaş
Trabzonspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
Sivasspor-Samsunspor
Konyaspor-İstanbulspor