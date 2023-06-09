Süper Lig'de 2022-23 sezonu sona erdi. Gözler yeni sezona çevrildi. Peki Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig 2023-2024 sezonu ne zaman, ilk maç ne zaman oynanacak? İşte Süper Lig'de gelecek sezon ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ne zaman?

Süper Lig'de gelecek sezon ne zaman başlıyor? Süper Lig'de 2022-23 sezonu sona erdi. Gözler yeni sezona çevrildi. Peki Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig 2023-2024 sezonu ne zaman, ilk maç ne zaman oynanacak? İşte Süper Lig'de gelecek sezon ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ne zaman? Detaylar...

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN?

Süper Lig 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır.

Süper Lig'in gelecek sezon başlama tarihleri ile ilgili TFF tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.

Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır.

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.