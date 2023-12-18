Süper Lig'de bu haftanın hakemleri kimler? Halil Umut Meler maç yönetecek mi?

Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler bu hafta görev yapmayacak. İşte, Süper Lig'de bu haftanın hakemleri!

Süper Lig'de bu haftanın hakemleri! Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler bu hafta görev yapmayacak. İşte, Süper Lig'de bu haftanın hakemleri haberimizde!

SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler bu hafta görev yapmayacak.

İşte 17. haftada düdük çalacak hakemler;

RAMS Başakşehir-Sivasspor: Mete Kalkavan

İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

Gaziantep FK-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

Galatasaray-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

Samsunspor-Konyaspor: Murat Erdoğan

Çaykur Rizespor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk

Ankaragücü-Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

HALİL UMUT MELER GÖREV ALMADI

Ankaragücü-Rizespor maçında Eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saha ortasında saldırıya uğrayan ve maçlara çıkıp çıkmayacağı merek konusu olan Hakem Halil Umut Meler bu hafta görev yapmayacak.