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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

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TFF, Süper Lig'in 6. haftasında düzenlenecek maçların hakemlerini duyurdu. Açıklamaya göre, Başakşehir-Galatasaray maçını Kadir Sağlam, Beşiktaş-Kayserispor maçını Ali Şansalan, Alanyaspor-Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan, Hatayspor-Trabzonspor maçını ise Burak Şeker, yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki hakemleri açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

  • Başakşehir - Galatasaray / Kadir Sağlam
  • Beşiktaş - Kayserispor / Ali Şansalan
  • Alanyaspor - Fenerbahçe / Atilla Karaoğlan
  • Hatayspor - Trabzonspor / Burak Şeker
  • Gaziantep FK - İstanbulspor / Murat Erdoğan
  • Pendikspor - Fatih Karagümrük / Tugay Kaan Numanoğlu
  • Çaykur Rizespor - Sivasspor / Burak Pakkan
  • Antalyaspor - Samsunspor / Arda Kardeşler
  • Ankaragücü - Konyaspor / Erkan Özdamar
  • Kasımpaşa - Adana Demirspor / Yasin Kol
Kaynak: Haberler.com / Futbol

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