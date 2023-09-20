Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu
TFF, Süper Lig'in 6. haftasında düzenlenecek maçların hakemlerini duyurdu. Açıklamaya göre, Başakşehir-Galatasaray maçını Kadir Sağlam, Beşiktaş-Kayserispor maçını Ali Şansalan, Alanyaspor-Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan, Hatayspor-Trabzonspor maçını ise Burak Şeker, yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki hakemleri açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
- Başakşehir - Galatasaray / Kadir Sağlam
- Beşiktaş - Kayserispor / Ali Şansalan
- Alanyaspor - Fenerbahçe / Atilla Karaoğlan
- Hatayspor - Trabzonspor / Burak Şeker
- Gaziantep FK - İstanbulspor / Murat Erdoğan
- Pendikspor - Fatih Karagümrük / Tugay Kaan Numanoğlu
- Çaykur Rizespor - Sivasspor / Burak Pakkan
- Antalyaspor - Samsunspor / Arda Kardeşler
- Ankaragücü - Konyaspor / Erkan Özdamar
- Kasımpaşa - Adana Demirspor / Yasin Kol
Kaynak: Haberler.com / Futbol