Süper Lig'de 5. ve 6. Hafta programı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün?
Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programı açıklandı. 6. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın programları açıklandı. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçın detayları merak ediliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçı ne zaman? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün? İşte detaylar...
TRENDYOL SÜPER LİG 5. VE 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Süper Lig'de 5. ve 6. Haftanın programları şöyle:
5. Hafta
14 Eylül Cumartesi
17.00 Sivasspor - Gaziantep FK
17.00 Samsunspor - Konyaspor
20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
15 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Eyüpspor
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
20.00 Alanyaspor - Hatayspor
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
16 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
6. Hafta
20 Eylül Cuma
20.00 Hatayspor - Bodrum FK
21 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor - Sivasspor
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray
22 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor
17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Eyüpspor
23 Eylül Pazartesi
20.00 Göztepe - Kayserispor
20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor
Ligin 5. haftasını Göztepe, 6. haftasını ise Başakşehir BAY geçecek.