Süper Lig'de 5. ve 6. Hafta programı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın programları açıklandı. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçın detayları merak ediliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçı ne zaman? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün? İşte detaylar...

TRENDYOL SÜPER LİG 5. VE 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'de 5. ve 6. Haftanın programları şöyle:

5. Hafta

14 Eylül Cumartesi

17.00 Sivasspor - Gaziantep FK

17.00 Samsunspor - Konyaspor

20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

15 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Eyüpspor

17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

20.00 Alanyaspor - Hatayspor

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

16 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

6. Hafta

20 Eylül Cuma

20.00 Hatayspor - Bodrum FK

21 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor - Sivasspor

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray

22 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor

17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor

20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Eyüpspor

23 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe - Kayserispor

20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

Ligin 5. haftasını Göztepe, 6. haftasını ise Başakşehir BAY geçecek.