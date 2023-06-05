Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederek kupasına kavuştu. Süper Lig'de ikinci olan takım ise araştırılanlar arasında yer alıyor. İkincilik yarışında yer alan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki karmaşa ise gündem oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından futbolseverler arama motorlarında Süper Lig'de 2. kim oldu? 2. takım Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı oldu? sorularını araştırıyor.

Süper Lig'de 2. kim oldu? 2. takım Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı oldu? soruları Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gündeme geldi. Süper Lig'de ikinci olan takım ise merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de 2. kim oldu? 2. takım Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı oldu?

SÜPER LİG'DE 2. KİM OLDU?

Beşiktaş şuan 77 puanla 3. Sırada Fenerbahçe ise 77 puana .sırada yer alıyor.

1. Galatasaray 82(34 Maç)

2. Fenerbahçe 77(34 Maç) - Ligin son haftası Gaziantep FK ile olan FB, maçı hükmen galip sayılacak. +3 puan alacak.

3. Beşiktaş 77 (35 Maç)

Fenerbahçe, Galatasaray maçından puan alması durumunda 2. olmayı garantiliyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçında yenilirse Beşiktaş da son maçını kazanırsa Beşiktaş 2. Fenerbahçe ise 3. oluyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında ikili averajda Beşiktaş önde yer alıyor.

GALATASARAY 5. YILDIZI NE ZAMAN ALACAK?

Galatasaray henüz 5. yıldızı alamadı. Süper Lig'de Galatasaray 23 kez şampiyon oldu. Galatasaray 25. şampiyonluğu ile 5 yıldıza ulaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı. Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinden sonra şampiyonluk kupasını coşkulu bir kutlamayla kaldırdı. Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı. Kupa kaptan Muslera'nın ellerinde yükseldi.

YILDIZ KAÇ YILDA BİR VERİLİR?

Türkiye'de futbol kulüpleri dünyadaki standart kullanımdan farklı olarak 10 şampiyonluğa değil, 5 şampiyonluğa bir yıldız eklerler. Galatasaray 22 şampiyonluğu temsil eden 4 yıldız kullanır. Fenerbahçe 19 şampiyonluğu temsil eden, Beşiktaş 16 ise şampiyonluğu temsil eden 3 yıldızı logolarında kullanır. Trabzonspor ise 7 şampiyonluğu temsilen 1 yıldız kullanır. Fenerbahçe 1959'dan önceki şampiyonlukların sayılmaması nedeniyle 2021-2022 sezonundan itibaren formalarda yıldız kullanmama kararı aldı. Ancak daha sonrasında ise bu şampiyonlukları da temsilen formalarında 5 yıldıza yer verileceği açıklandı.

Galatasaray, böylece tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti.