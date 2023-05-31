Süper Lig bitti mi 2023? Süper Lig bu sezon ne zaman bitecek, hangi gün? Süper Lig son hafta maçları ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray oldu. Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından futbol severler Süper Lig bitti mi, ne zaman bitecek merak etti. Peki, Süper Lig bitti mi 2023? Süper Lig bu sezon ne zaman bitecek, hangi gün? Süper Lig son hafta maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar...