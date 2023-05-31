Süper Lig bitti mi 2023? Süper Lig bu sezon ne zaman bitecek, hangi gün? Süper Lig son hafta maçları ne zaman oynanacak?
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Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray oldu. Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından futbol severler Süper Lig bitti mi, ne zaman bitecek merak etti. Peki, Süper Lig bitti mi 2023? Süper Lig bu sezon ne zaman bitecek, hangi gün? Süper Lig son hafta maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 7 Haziran 2023 tarihinde sona erecektir. Peki, Süper Lig bitti mi 2023? Süper Lig bu sezon ne zaman bitecek, hangi gün? Süper Lig son hafta maçları ne zaman oynanacak? Ayrıntılar sizlerle...
SÜPER LİG BİTTİ Mİ 2023? SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig henüz bitmedi, haftaya (7 Haziran'da) oynanacak son maçlarla bitecektir.
2022-2023 sezonunda Süper Lig 7 Haziran 2023 tarihinde sona erecektir. Süper Lig bu sezon 7 Haziran Çarşamba günü sona erecektir. Son maç Beşiktaş-Konyaspor arasında oynanacak.
SÜPER LİG SON HAFTA MAÇLARI VE TARİHLERİ
Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. VavaCars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa A.Ş. maçının hangi statta oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.
Son hafta maçları ve saatleri şu şekilde:
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023