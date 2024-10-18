Süper Lig 9. hafta maç programı! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçları ne zaman?

Süper Lig'in 9. haftası, futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlarla dolu. Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde bu hafta oynanacak karşılaşmalar, ligin zirvesini ve alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi büyük takımların maç programları, taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte Süper Lig 9. hafta maç programı ve bu hafta oynanacak önemli karşılaşmaların detayları...

SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ PROGRAMI

19 EKİM

13:30 Kayserispor Gaziantep

16:00 Trabzonspor - Başakşehir

19:00 Eyüpspor - Göztepe

19:00 Antalyaspor - Galatasaray

20 EKİM

13:30 Sivasspor - Hatayspor

16:00 Beşiktaş - Konyaspor

19:00 Samsunspor - Fenerbahçe

19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa

21 EKİM

20:00 Bodrumspor - Rizespor