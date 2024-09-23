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SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün?

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Süper Lig'in 7. hafta maçları heyecanı yaklaşıyor. Futbolseverler, bu önemli haftanın ne zaman başlayacağını ve hangi gün gerçekleşeceğini merak ediyor. Süper Lig 7. hafta maçları hakkında tüm detaylar ve bilgiler haberimizde yer alıyor.

Süper Lig 2024- 2025 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Futbol severler, Süper Lig 7. Hafta maçlarını merak ediyor. Futbol tutkunları, 7. Haftada oynanacak karşılaşmaları ve bu karşılaşmalardaki takımları büyük bir merakla bekliyor. Her hafta olduğu gibi, bu haftada da heyecan verici mücadeleler ve sürpriz sonuçlar bekleniyor. Peki, Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün?

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI TAKVİMİ
20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
28 Eylül Cumartesi:
16.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Gain Park)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
29 Eylül Pazar:
16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)
19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)
27 Eylül Cuma:

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Bein Sports canlı yayınlarını Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz. Bein Sports kanalında yayınlanan maçları şifresiz izleyebilmek için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün?

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Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

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