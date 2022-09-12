Süper Lig 7. hafta fikstürü! Spor Toto Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk için kıyasıya mücadelesi devam ederken, 7. hafta maçları internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, Süper Lig 7. hafta fikstürü! Süper Lig'de haftanın maçları! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig'de büyük heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in şampiyonluk yarışı devam ederken, şampiyonluk yarışında maçlar ayrı bir önem taşıyor. Bu bağlamda futbolseverler internette en çok Süper Lig 7. hafta fikstürü! Süper Lig'de haftanın maçları! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? konuları araştırılıyor. İşte Süper Lig'de haftanın maçları



SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 7. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. 19 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de 7. haftayı bay geçecek takım BITEXEN GİRESUNSPOR olacak.



İşte Süper Lig 7. Hafta Lig Fikstürü;

16.09.2022 | 20:00 | GALATASARAY A.Ş. - ARABAM.COM KONYASPOR

16.09.2022 | 20:00 | ATAKAŞ HATAYSPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

17.09.2022 | 17:00 | HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

17.09.2022 | 20:00 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

17.09.2022 | 20:00 | İSTANBULSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

18.09.2022 | 17:00 | TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

18.09.2022 | 17:00 |MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

18.09.2022 | 20:00 | MKE ANKARAGÜCÜ - DEMİR GRUP SİVASSPOR

18.09.2022 | 20:00 | FENERBAHÇE A.Ş. - CORENDON ALANYASPOR

BU HAFTA SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR?