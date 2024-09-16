SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig 6. Hafta maçları ne zaman? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hangi gün?

Süper Lig'in 6. hafta fikstürü nihayet açıklandı. Bu hafta, büyük heyecana sahne olacak maçlar futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig'in 6. haftası, Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Maç tarihleri ve saatleri, ligdeki rekabeti daha da artıracak ve takımların performanslarını doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biri olacak. Peki, Süper Lig 6. Hafta maçları ne zaman? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hangi gün? İşte detaylar...

SÜPER LİG PUAN DURUMU NEDİR?

1. Fenerbahçe 13 Puan

2. Galatasaray 12 Puan

3. Rams Başakşehir 10 Puan

4. Beşiktaş 10 Puan

5. İKAS Eyüpspor 9 Puan

SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

20 EYLÜL CUMA

20:00 Hatayspor - Bodrum FK

21 EYLÜL CUMARTESİ

17:00 Konyaspor - Sivasspor

20:00 Fenerbahçe - Galatasaray

22 EYLÜL PAZAR

17:00 Rizespor - Samsunspor

17:00 Kasımpaşa - Antalyaspor

20:00 Adana Demirspor - Alanyaspor

20:00 Beşiktaş - Eyüpspor

23 EYLÜL PAZARTESİ

20:00 Göztepe - Kayserispor

20:00 Gaziantep FK - Trabzonspor