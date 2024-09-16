SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig 6. Hafta maçları ne zaman? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hangi gün?
Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 6. hafta fikstürü açıklandı. Bu hafta oynanacak olan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının tarihleri merak konusu oldu. Futbolseverler, takımlarının hangi gün sahaya çıkacağını bekliyor.
Süper Lig'in 6. hafta fikstürü nihayet açıklandı. Bu hafta, büyük heyecana sahne olacak maçlar futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig'in 6. haftası, Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Maç tarihleri ve saatleri, ligdeki rekabeti daha da artıracak ve takımların performanslarını doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biri olacak. Peki, Süper Lig 6. Hafta maçları ne zaman? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hangi gün? İşte detaylar...
SÜPER LİG PUAN DURUMU NEDİR?
1. Fenerbahçe 13 Puan
2. Galatasaray 12 Puan
3. Rams Başakşehir 10 Puan
4. Beşiktaş 10 Puan
5. İKAS Eyüpspor 9 Puan