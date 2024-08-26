Süper Lig 4. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları hangi gün?
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının tarihleri açıklandı. Futbolseverler, takımlarının maç günlerini merakla bekliyordu. Maç programı ve tarihleri hakkında detaylı bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.
Süper Lig'in 4. Haftasında maçların ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un hangi takımlarla karşılaşacağı araştırılıyor. Peki, Süper Lig 4. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları hangi gün? Süper Lig 4. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları hangi gün? Detaylar haberimizde...
SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?
30.08.2024
21:00 FENERBAHÇE A.Ş. - CORENDON ALANYASPOR
31.08.2024
19:15 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
19:15 TÜMOSAN KONYASPOR - BELLONA KAYSERİSPOR
21:45 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
21:45 GÖZTEPE A.Ş. - SİPAY BODRUM FK
01.09.2024
19:15 İKAS EYÜPSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
19:15 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - ANTALYASPOR A.Ş.
21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. - NET GLOBAL SİVASSPOR
21:45 ATAKAŞ HATAYSPOR - SAMSUNSPOR A.Ş.