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Süper Lig 4. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları hangi gün?

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Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının tarihleri açıklandı. Futbolseverler, takımlarının maç günlerini merakla bekliyordu. Maç programı ve tarihleri hakkında detaylı bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Süper Lig'in 4. Haftasında maçların ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un hangi takımlarla karşılaşacağı araştırılıyor. Peki, Süper Lig 4. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları hangi gün? Süper Lig 4. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları hangi gün? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

30.08.2024

21:00 FENERBAHÇE A.Ş. - CORENDON ALANYASPOR

31.08.2024

19:15 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

19:15 TÜMOSAN KONYASPOR - BELLONA KAYSERİSPOR

21:45 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

21:45 GÖZTEPE A.Ş. - SİPAY BODRUM FK

01.09.2024

19:15 İKAS EYÜPSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

19:15 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - ANTALYASPOR A.Ş.

21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. - NET GLOBAL SİVASSPOR

21:45 ATAKAŞ HATAYSPOR - SAMSUNSPOR A.Ş.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, 4. haftada Sivasspor ile karşılaşacak. Maç tarihi ve saati 01.09.2024 21:45 olarak belirlenmiştir.

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 4. haftada Adana Demirspor ile mücadele edecek. Maç tarihi ve saati 31.08.2024 21:45 olarak planlanmıştır.

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, 4. haftada Alanyaspor ile oynayacak. Maç tarihi ve saati 30.08.2024 21:00 olarak belirlenmiştir.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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