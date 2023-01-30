Süper Lig 22. hafta maç programı belli oldu mu? Süper ligde 22. haftada görev aklacak hakemler kimler?

Spor Toto Süper ligin 21. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla futbolseverler ligin 22. hafta maç programını ve müsabakada görev yapacak hakemleri merak ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak. Peki, Süper ligde 22. haftanın maç programı nasıl? 22.Haftada görev yapacak hakemler kimler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper ligin 22. haftası maç programı belli olmasıyla binlikte futbolseverler takımlarının maçlarını merak ediyorlar. Peki, Süper ligde 22. haftanın maç programı nasıl? 22.Haftada görev yapacak hakemler kimler? Ligin 21. haftasında alınan sonuçlar nasıl? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇ PROGRAMI NASIL?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şu şekilde:

31 OCAK SALI

7.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)

20.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

1 ŞUBAT ÇARŞAMBA

17.00 Kasımpaşa-Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon )

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)

2 ŞUBAT PERŞEMBE

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

SÜPER LİGİN 22. HAFTASINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER KİMLER?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. haftada düdük çalacak hakemler şu şekilde:

17.00Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan

20.00Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Ali Şansalan

17.00 Kasımpaşa-Giresunspor: Hüseyin Göçek

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Tugan Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

SÜPER LİGİN 21.HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR NASIL?

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2

Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2

Bitexen Giresunspor-Galatasaray: 0-4

İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: 2-4

Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1