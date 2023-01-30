Süper Lig 22. hafta maç programı belli oldu mu? Süper ligde 22. haftada görev aklacak hakemler kimler?
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Spor Toto Süper ligin 21. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla futbolseverler ligin 22. hafta maç programını ve müsabakada görev yapacak hakemleri merak ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak. Peki, Süper ligde 22. haftanın maç programı nasıl? 22.Haftada görev yapacak hakemler kimler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Spor Toto Süper ligin 22. haftası maç programı belli olmasıyla binlikte futbolseverler takımlarının maçlarını merak ediyorlar. Peki, Süper ligde 22. haftanın maç programı nasıl? 22.Haftada görev yapacak hakemler kimler? Ligin 21. haftasında alınan sonuçlar nasıl? Detaylar haberimizde...
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şu şekilde:
31 OCAK SALI
7.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)
20.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
1 ŞUBAT ÇARŞAMBA
17.00 Kasımpaşa-Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon )
20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)
2 ŞUBAT PERŞEMBE
17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. haftada düdük çalacak hakemler şu şekilde:
17.00Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan
20.00Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Ali Şansalan
17.00 Kasımpaşa-Giresunspor: Hüseyin Göçek
17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Tugan Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam
17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk
20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 2-1
MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2
Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2
Bitexen Giresunspor-Galatasaray: 0-4
İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: 2-4
Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: 2-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1