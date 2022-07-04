Süper Lig yeni sezon fikstürü belli oldu mu? Süper Lig 2022-2023 fikstürü ilk hafta kimlerin maçı var? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni sezonun fikstür çekimi, saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Peki, Süper Lig 2022-2023 fikstürü: Süper Lig ilk hafta fikstürü nasıl? İlk hafta kim kimle karşılaşacak? Derbi tarihleri belli oldu mu? Ayrıntılar sizlerle...

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ Mİ?

5 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu. Buna göre Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu taraftarı karşısında açarken, Galatasaray ve son şampiyon Trabzonspor deplasmana gidecek. Sezonun ilk yarısının ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray, son derbisi ise 18. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak.

SÜPER LİG 2022-2023 İLK HAFTA MAÇLARI

Antalyaspor - Galatasaray

Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş- Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

SÜPER LİG'E İLK KEZ ARA VERİLECEK

Süper Lig bu sezon ilk kez savaş ve olağandışı durumlar dışında araya gidecek. 21 Kasım-18 Aralık 2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek. Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Mayıs 2023'te sona erecek.

SÜPER LİG YİNE BEIN SPORTS'TAN YAYINLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı. Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları 2 sezon daha beIN Sports'ta yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR

Bu sezon 8 İstanbul takımının mücadele edeceği Süper Lig'de yer alacak tüm takımlar şöyle; Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Giresunspor, Hatayspor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Sivasspoor, Trabzonspor, Ümraniyespor