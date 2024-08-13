SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 2. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kiminle oynayacak?

18 takımla oynanan bu yeni sezonda, 2. haftanın fikstürü futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Sezonun ilk haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, sahadan üç puanla ayrılarak başarılı bir başlangıç yaptılar. Futbol severler, Süper Lig'in 2. haftasındaki karşılaşmaları merak ediyor. Peki, bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? İşte 2024-2025 sezonunun ikinci hafta maç programı…

SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜR

16.08.2024

21:00 TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

17.08.2024

19:15 BELLONA KAYSERİSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR

21:45 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

21:45 GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

18.08.2024

19:15 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - CORENDON ALANYASPOR

21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

21:45 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - SAMSUNSPOR A.Ş.

19.08.2024

21:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

21:00 İKAS EYÜPSPOR - SİPAY BODRUM FK