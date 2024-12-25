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Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman? Süper Lig 18. hafta maç programı belli oldu mu?

Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman? Süper Lig 18. hafta maç programı belli oldu mu?
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçları ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Futbolseverler, takımlarının maç saatlerini ve hangi gün oynayacaklarını araştırıyorlar.

Süper Lig 18. hafta maçları, futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği bir döneme işaret ediyor. Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig, 18. hafta maçlarıyla nefes kesen karşılaşmalara sahne olacak. Peki, Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman başlayacak? Futbolseverlerin bu kritik hafta hakkında merak ettiği tüm detaylar belli olmaya başladı. Bu hafta oynanacak maçlar, hem zirve mücadelesini hem de alt sıralardaki rekabeti yeniden şekillendirecek. Peki, Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman? Süper Lig 18. hafta maç programı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

5 Ocak Pazar

21:00 Rizespor - Beşiktaş

21:00 Alanyaspor - Konyaspor

21:00 Fenerbahçe - Hatayspor

21:00 Samsunspor - Trabzonspor

Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman? Süper Lig 18. hafta maç programı belli oldu mu?

21:00 Antalyaspor - Eyüpspor

21:00 Bodrumspor - Kayserispor

21:00 Adana Demirspor - İstanbul Başakşehir

21:00 Kasımpaşa - Gaziantep FK

21:00 Galatasaray - Göztepe

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