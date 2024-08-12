2024- 2025 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk haftası, bu akşam oynanacak iki maçla tamamlanacak. Sezonun açılışı 9 Ağustos akşamı Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan maçla yapılmıştı. İlk hafta, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanırken, Trabzonspor ise berabere kaldı. Beşiktaş, rakibini 2 farklı skorla mağlup ederek averajla liderlik koltuğuna oturdu. SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı?

SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU

Alınan sonuçlar ve puan durumu;

Galatasaray 2-1 Hatayspor

Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor

Kasımpaşa 2-3 Konyaspor

Antalyaspor 0-0 Göztepe

Samsunspor 0-2 Beşiktaş

Trabzonspor 0-0 Sivasspor

Alanyaspor 1-1 Eyüpspor

Bodrumspor-Gaziantep FK (Bu akşam 21:00)

Rizespor-RAMS Başakşehir (Bu akşam 21:00)