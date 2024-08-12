SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı?
2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk haftası sona erdi. Sezonun açılış maçı Galatasaray ile Hatayspor arasında oynandı. İlk hafta sonunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş galip gelirken, Trabzonspor berabere kaldı. Beşiktaş, rakibini 2 farklı skorla yenerek averajla liderlik koltuğuna oturdu. İki maçın daha bu akşam oynanacağı belirtildi.
2024- 2025 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk haftası, bu akşam oynanacak iki maçla tamamlanacak. Sezonun açılışı 9 Ağustos akşamı Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan maçla yapılmıştı. İlk hafta, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanırken, Trabzonspor ise berabere kaldı. Beşiktaş, rakibini 2 farklı skorla mağlup ederek averajla liderlik koltuğuna oturdu. SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı?
SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU
Alınan sonuçlar ve puan durumu;
Galatasaray 2-1 Hatayspor
Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor
Kasımpaşa 2-3 Konyaspor
Antalyaspor 0-0 Göztepe
Samsunspor 0-2 Beşiktaş
Trabzonspor 0-0 Sivasspor
Alanyaspor 1-1 Eyüpspor
Bodrumspor-Gaziantep FK (Bu akşam 21:00)
Rizespor-RAMS Başakşehir (Bu akşam 21:00)