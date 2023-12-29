Süper Kupa'ya çıkmama tazminatı ne kadar, GS FB ceza alacak mı?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali iptal oldu. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle bu karar alındı. İki takım da yurda dönüyor. Peki, Süper Kupa'ya çıkmama tazminatı ne kadar?

SÜPER KUPA GALATASARAY FENERBAHÇE ORTAK AÇIKLAMASI NE?

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

Türkiye Futbol Federasyonu

Fenerbahçe Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

SÜPER KUPA'YA ÇIKMAMA TAZMİNATI NE KADAR?

İptal edilen Süper Kupa maçının protokol detayları henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.