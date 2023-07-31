Galatasaray'ın Socar ile imzaladığı forma sponsorluğu anlaşmasında konuşan kulüp başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinin nerede oynanacağı hakkında bilgi verdi. Peki, Süper Kupa nerede oynanacak? Süper Kupa ne zaman, saat kaçta?

Süper Kupa nerede oynanacak? Süper Kupa ne zaman, saat kaçta? merak ediliyor. Süper Lig devi Galatasaray'ın Socar ile imzaladığı forma sponsorluğu anlaşmasında konuşan Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinin oynanacağı yer hakkında açıklamalarda bulundu. Arama motorlarında ise Süper Kupa nerede oynanacak? Süper Kupa ne zaman, saat kaçta? soruları araştırıldı.

SÜPER KUPA NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray'ın Socar ile imzaladığı forma sponsorluğu anlaşmasında konuşan kulüp başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanmasını talep etti.

"BAKÜ'DE OYNANSA İYİ OLUR"

Finalin Bakü'de oynanmasıni isteyen başkan, "Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanması TFF'nin vereceği karar ama bence çok iyi olur. Oraya gittiğimizde gördüğümüz ilgi ve alaka Türkiye'dekinden farklı değil. Elbette çok şık olur. Oradaki kardeşlerimizi de memnun etmiş oluruz düşüncesindeyim. Bu konuda ilgili kişilerle temasımızı yapacağız" dedi.

SÜPER KUPA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

TFF, Ziraat Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe ve lig şampiyonu Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinin yoğun Avrupa fikstürü sebebiyle 2023-24 sezonunun devre arasında oynanacağını açıklamıştı.