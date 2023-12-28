Süper Kupa nerede oynanacak? Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray maçı şifresiz mi ve Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

29-12-2023 GALATASARAY VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa maçı, ATV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI ATV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV, Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı, 29 Aralık Cuma günü oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı, saat 20:45 başlayacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa maçı, Riyad'da, Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak.