Süper Kupa ne zaman ve nerede oynanacak? 2024 Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?

Süper Kupa ne zaman ve nerede oynanacak? 2024 Süper Kupa finalinde Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Peki, Süper Kupa ne zaman ve nerede oynanacak? Detaylar!

SÜPER KUPA NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak olan 2024 Süper Kupa'nın tarihini belirledi. Kupa, ağustos ayının başında oynanacak. Kupanın büyük olasılıkla Türkiye'de oynanması bekleniyor. Tarih ve stadyum ile ilgili son karar, kulüplerle danışıldıktan sonra verilecek.

AĞUSTOS AYINDA OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in devleri arasında oynanacak Süper Kupa'yı ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.

TARİH VE STADYUM HENÜZ BELLİ DEĞİL

Süper kupa büyük olasılıkla Türkiye'de oynanacak. Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.