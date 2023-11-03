Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının 30 Aralık 2023 olarak belirlenen tarihini değiştirdi. Peki, Süper Kupa ne zaman 2023? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa final tarihi! İşte detaylar…

SÜPER KUPA NE ZAMAN 2023? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa final tarihi!

TFF, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçının tarihinin değiştirildiğini duyurdu. Peki, Süper Kupa ne zaman 2023? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa final tarihi! İşte detaylar…

SÜPER KUPA NE ZAMAN 2023?

Ezeli rakipler arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının 30 Aralık 2023 tarihinden 29 Aralık 2023 tarihine alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Galatasaray, 24 Aralık'ta ligde derbide mücadele edecekler. Ezeli rakipler, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak.

Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Al-Awwal Park'ta oynanacak. Maç saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ATV'den canlı yayınlanması bekleniyor.