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Süper Kupa maçının hakemi kim oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman?

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Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının hakemi ve maç tarihi belli oldu. Türkiye'nin iki büyük futbol kulübü arasındaki heyecan dolu maça, futbolseverlerin ilgisi büyük.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı için hakem Atilla Karaoğlan atandı. Türk futbolunun iki büyük kulübü arasında bir kupa mücadelesi olarak büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Süper Kupa maçının hakemi kim oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman?

SÜPER KUPA MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU?

Süper Kupa maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Yardımcıları ise Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç olarak açıklandı.

Süper Kupa maçının hakemi kim oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Süper Kupa maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak.

Süper Kupa maçının hakemi kim oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman?

SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ SORGULAMA

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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