Süper Kupa maçını hangi kanal veriyor? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, hangi kanal verecek?

Süper Kupa maçını hangi kanal veriyor? 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçına saatler kaldı. Maç saati yaklaştıkça Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçını hangi kanal veriyor merak ediliyor. Peki, Süper Kupa hangi kanalda? İşte Süper Kupa maçı yayın bilgisi haberimizde...

SÜPER KUPA MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV'den canlı yayınlanacak. Mücadele şifresiz olarak ATV'den izlenebilecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray Beşiktaş maçı ATV'den canlı olarak izlenebilecek. ATV resmi internet sitesinden veya ATV uydu kanal listesinden maçı canlı olarak seyredebilirsiniz.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Kupa maçı 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Maç, saat 20.45'te başlayacak.