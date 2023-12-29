Süper Kupa maçında yasaklar nedir? KRİZİN SEBEBİ BELLİ OLDU! Süper Kupa maçı nasıl oynanacak?

Süper Kupa maçında krizin sebebi nedir? Süper Kupa finali öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin durum değerlendirmesi yapmak üzere buluştuğu toplantının detayları belli oldu. Peki, Süper Kupa maçında krizin sebebi nedir? İşte detaylar...

SÜPER KUPA MAÇINDA KRİZİN SEBEBİ NE?

Süper Kupa finali öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bir araya geldi. Toplantıda alınan karara göre, Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak ancak Atatürk pankartlarına ve tişörtüne izin verilmeyecek. Bu durumun nedeni ve sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İSTİKLAL MARŞIMIZ OKUNACAK, ATATÜRK PANKARTINA İZİN VERİLMEDİ

Buna göre Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartlarına ve tişörtüne izin verilmedi.

TFF'nin Galatasaray ve Fenerbahçe ile yaptığı toplantı sonrası detaylar;