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Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu?

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu? İşte detaylar...

WANDA NARA SAHADAN NE PAYLAŞTI?

Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçının 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçti ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi.

"FUTBOL CESURLAR İÇİNDİR"

2 dakika süren maçta tek golün sahibi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yaşananlar sonrası paylaşımda bulundu. Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol cesurlar içindir. Şampiyonlar. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

İşte Wanda Nara'nın o paylaşımı:

Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu?

Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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