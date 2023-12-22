Süper Kupa maçı nerede, hangi statta oynanacak? FB - GS Süper Kupa maçı hangi stadyumda oynanacak?

Süper Kupa maçı nerede oynanacak? Süper Kupa maçının oynanacağı stadyum futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, FB - GS Süper Kupa maçı hangi stadyumda oynanacak? İşte, Süper Kupa stat hakkında bilgiler haberimizde!

SÜPER KUPA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak.

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma günü oynanacak.

SÜPER KUPA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.

FAVORİ KİM?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Ev sahibi Fenerbahçe'nin galibiyet oranı 2.08, konuk ekip Galatasaray'ın oranı ise 2.73 olarak belirlendi. Beraberlik oranı 3.50 olarak ilan edildi. İşte diğer oranlar...

Dev derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.51 oran açıklanırken, 2.5 Alt'ın oranı 2.16 olarak duyuruldu. Öte yandan derbide penaltı olma ihtimaline 2.42 oran belirlendi. Penaltı olmaz seçeneğine verilen oran 1.37 olarak açıklandı.