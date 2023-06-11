2023 Türkiye Süper Kupası ya da Turkcell Süper Kupa 2023, 2022-23 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-23 Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak. Peki Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak?

Süper Kupa maçı ne zaman? 2023 Türkiye Süper Kupası ya da Turkcell Süper Kupa 2023, 2022-23 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-23 Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak. Peki Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Detaylar...

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN 2023

Süper Kupa maçları genellikle Temmuz-Ağustos aylarında sezon başında oynanmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

2022 yılında Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü oynanmıştı. Bu sezon da Süper Kupa maçının benzer tarihlerde oynanması bekleniyor.

SÜPER KUPA MAÇI HANGİ TAKIMLAR ARASINDA YAPILACAK?

2023 Türkiye Süper Kupası 2022-23 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-23 Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa maçıdır.