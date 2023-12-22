Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak?

Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa maçının tarihi ve saati merak konusu. Futbolseverler, Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma günü oynanacak.

SÜPER KUPA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.

FAVORİ KİM?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Ev sahibi Fenerbahçe'nin galibiyet oranı 2.08, konuk ekip Galatasaray'ın oranı ise 2.73 olarak belirlendi. Beraberlik oranı 3.50 olarak ilan edildi. İşte diğer oranlar...

Dev derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.51 oran açıklanırken, 2.5 Alt'ın oranı 2.16 olarak duyuruldu. Öte yandan derbide penaltı olma ihtimaline 2.42 oran belirlendi. Penaltı olmaz seçeneğine verilen oran 1.37 olarak açıklandı.