Süper Kupa maçı ne zaman? 2024 Süper Kupa maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Futbol severler, Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı mı merak ediliyor. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman? 2024 Süper Kupa final maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.

SÜPER KUPA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

SÜPER KUPA MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU?

Süper Kupa maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Yardımcıları ise Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Süper Kupa maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak.